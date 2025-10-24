Este sábado se juega el Clásico Tapatío, uno de los partidos más importantes de la temporada para Chivas y Atlas. Además de la rivalidad histórica, los tres puntos pueden definir si el Rebaño accede a Liguilla directa o tiene que pasar por el Play-In, por lo que el duelo llega en un momento clave para el equipo de Gabriel Milito.

El entrenador argentino quiere contar con su plantilla completa para este encuentro. Sin embargo, había preocupación por Armando González y Bryan González, quienes salieron de cambio ante Querétaro por molestias musculares que hicieron pensar en lesiones más serias de cara al partido del sábado.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que todo parece haber sido únicamente por precaución. Tanto la Hormiga como el Cotorro están en excelente forma física y se está analizando considerarlos para iniciar el Clásico Tapatío, por lo que veríamos a Armando en la delantera y a Bryan dueño de la banda izquierda, quizá, desde el arranque.

El cierre del torneo siempre exige el mejor nivel de los jugadores, pero también es el momento donde el cansancio físico se acumula y aumenta el riesgo de lesiones. Por ello, Milito deberá gestionar las cargas de futbolistas clave, tal y como lo hizo con Javier Hernández, quien no fue convocado para el duelo contra Gallos Blancos para evitar precisamente una sobrecarga.

Richard Ledezma está descartado para el Chivas vs Atlas de la Jornada 14

Quien sí se perderá el Clásico Tapatío es Richard Ledezma, luego de haber sido expulsado por doble amarilla. El mediocampista estará suspendido frente a Atlas, y su regreso está previsto para el siguiente partido del Rebaño ante Pachuca, donde también será clave sumar puntos al ser uno de los rivales directos por puestos de Liguilla.