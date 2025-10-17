Daniel Flores, jugador formado en las fuerzas básicas de Chivas, ha vivido un año de crecimiento fuera del Rebaño Sagrado. El lateral mexicano, que también tuvo paso por el Tapatío, fue cedido en agosto al Phoenix Rising FC de la USL Championship, donde continuará hasta el 30 de noviembre del presente año, fecha en que finaliza su préstamo.

Aunque el Phoenix tiene opción de compra sobre el futbolista, todo apunta a que no será ejecutada, por lo que Flores regresará a Guadalajara justo antes del inicio del mercado de invierno. Su regreso abrirá un nuevo capítulo en su carrera, en busca de consolidarse finalmente en la Primera División con el club rojiblanco.

Daniel Flores no tuvo el debut deseado en Chivas.

Durante su paso por Estados Unidos, Flores ha disputado nueve partidos con el Phoenix Rising, en los que ha sumado una asistencia y una expulsión. Su polivalencia le permite jugar tanto como lateral izquierdo o interior derecho, algo que podría ser de gran utilidad para el esquema de Gabriel Milito.

Sin embargo, el panorama no será sencillo. En la lateral izquierda actualmente compiten Bryan González, José Castillo y Leonardo Sepúlveda, por lo que el canterano rojiblanco tendrá que esforzarse al máximo si desea tener minutos con el primer equipo.

Daniel Flores podría salir a préstamo otra vez para tomar experiencia y luego pelear por un lugar en Chivas

En caso de que Daniel Flores no entre en los planes de Milito para el siguiente torneo, podría volver a salir a préstamo en busca de más experiencia y continuidad, con la esperanza de que en el futuro logre ganarse un lugar estable en el primer equipo de Chivas.