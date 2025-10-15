Veljko Paunovic fue despedido de forma sorpresiva el pasado jueves 9 de octubre del Real Oviedo, decisión que generó dudas y críticas entre la afición del club español. El técnico serbio fue el responsable de regresar al equipo a Primera División tras 24 años de ausencia y, además, lo mantenía fuera de puestos de descenso en la presente temporada de LaLiga, por lo que su salida resultó incomprensible para muchos seguidores.

Días después, Paunovic publicó una emotiva carta de despedida en la que agradeció al plantel, al cuerpo técnico y a la afición, dejando ver que su relación con el vestuario y los jugadores era positiva. Todo apuntaba a que su salida se debió a diferencias con la directiva del club, más que a resultados deportivos o problemas internos con el equipo.

Sin embargo, el serbio no tardó en encontrar un nuevo rumbo. DAZN España anunció que Veljko Paunovic se unirá a su equipo de comentaristas y debutará este sábado en el encuentro entre Atlético de Madrid y Osasuna. De esta forma, el exentrenador de Chivas y Oviedo vivirá una nueva etapa profesional, ahora fuera de los banquillos.

Jesús Martínez confirmó que él tomó la decisión de despedir a Veljko Paunovic

Por su parte, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo, confirmó que fue él quien tomó la decisión de cesar a Paunovic. Según sus palabras, considera que el equipo tiene el potencial para aspirar a mejores resultados, motivo por el cual decidió hacer el cambio pese al buen ambiente que existía en torno al técnico.

Pumas estaría siguiendo muy de cerca a Veljko Paunovic ante los malos resultados de Efraín Álvarez

Finalmente, Paunovic podría regresar al fútbol mexicano: según fuertes rumores, el serbio está en la mira de los Pumas de la UNAM como posible sustituto de Efraín Juárez, quien no ha logrado los resultados esperados en el torneo actual. De momento, no hay nada confirmado, pero su nombre ya suena con fuerza en Ciudad Universitaria.