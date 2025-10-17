Chivas Femenil está a unas semanas de arrancar su participación en la Liguilla del Apertura 2025, por lo que es necesario mantenerse con victorias para tratar de seguir escalando posiciones en la tabla general, aunque no será una labor sencilla, sobre todo porque su próximo rival es Pachuca.

Sin embargo, la defensora del Guadalajara, Casandra Montero, aprovechó para hablar de lo difícil que es jugar en el once titular de Antonio Contreras, sobre todo, por el cambio de posiciones de muchas jugadoras, en donde sabe que implica mayor responsabilidad el jugar en el aparato defensivo porque siempre suelen ser blanco de críticas por parte de los aficionados.

“Es un compromiso conmigo misma. Me ha costado, el torneo pasado me costó adaptarme un poco a esta nueva posición, aún sigo aprendiendo a pesar de que me siento un poco mejor, pero nunca es tarde desaprender para aprender.

“Creo que con el profe Antonio eso me ha ayudado mucho, al igual con mis compañeras que también han tenido esa confianza de que no es fácil jugar en la última línea, porque la portera y las defensas siempre vamos a ser las villanas de un partido“, declaró la defensora a Chivas TV.

Casandra Montero vislumbra buen resultado contra Pachuca

“Pachuca en su casa, se hacen fuertes de local. El torneo pasado nos quedamos con un sabor de boca amargo porque al final del partido nos meten ese gol, pero es estar cien por ciento concentradas hasta el último segundo, eso forma parte también de la Liguilla.

“Creo que hoy en día, Chivas está enfocado, sabemos a cuál rival vamos a enfrentar. Pachuca lo ha demostrado, pero eso es un gran reto para nosotras para dar ese golpe de autoridad“, concluyó Montero.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El compromiso entre el Guadalajara y las Tuzas se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.