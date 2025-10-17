Chivas está más vivo que nunca en el Apertura 2025 después de esa seguidilla de tres triunfos, por lo que la intención es mantener esa tendencia ganadora cuando reciban al Mazatlán en el Estadio Akron, por lo que dentro del redil dejan de pensar en el Play-In y comienzan a apuntarle a la Liguilla directa.

Después de un momento oscuro en el que se aseguraba que el Guadalajara quedaría eliminado a mitad del campeonato por el pésimo arranque que vivió, ahora los rojiblancos tienen el pase en sus manos, labor que el defensor José Castillo lo percibe como “viable”.

“Es un objetivo (…) Me parece una aspiración viable. Si te basas en esta racha de partidos, creo que es más que viable pensar que el equipo tiene la capacidad para hacerle frente a estos partidos que son tan relevantes de cara al cierre de torneo y confiamos en que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para estar peleando hasta el final, a muerte, por esos objetivos que nos trazamos desde el principio”, dijo el defensor en zona mixta dentro de Verde Valle.

El canterano del Pachuca admitió que el chiverío quedó a deber en la primera parte del campeonato, pero destacó que lo más importante en el futbol mexicano es la forma en que culminas la fase regular, por lo que sueña con escalar posiciones.

“No deja de ser relevante el cómo empiezas. De querer, por supuesto que hubiéramos querido capitalizar más puntos en la primera parte del campeonato, pero no deja de ser la parte más significativa el cierre porque ahí es donde se define el posicionamiento de los equipos.

“Con la inercia que llegas de cara a la parte más representativa, que es la Liguilla. Sabemos de la trascendencia que tiene cerrar de gran manera el campeonato“, concluyó José Castillo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.