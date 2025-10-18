El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Marín, fue el encargado de iniciar la remontada del Puebla ante Tijuana, por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. La Franja lo perdía por dos goles de diferencia y el atacante, cuyo pase todavía pertenece al Rebaño Sagrado, recortó diferencias.

Tras una buena pared con Emiliano Gómez, el ‘4K’ quedó cara a cara con el portero, al que superó con un remate de zurda. Minutos más tarde, Puebla logró el empate parcial, aunque luego tuvo que volver a remontar para acabar quedándose con una victoria por 4-3.

Ricardo Marín llegó así a su cuarto grito en el Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que en su etapa como cedido en Puebla, ya registra nueve goles en 29 partidos disputados. Cabe recordar que en diciembre debería regresar al Rebaño Sagrado, donde podría desplazar a Chicharito Hernández y Alan Pulido.

Luis Rey volvió a jugar en Puebla

Otra novedad en la victoria del Puebla fue el regreso de Luis Rey, otro elemento que se encuentra cedido en la Franja, pero que había perdido mucho protagonismo. De hecho, el marcador central venía quedándose afuera de las convocatorias desde la llegada del nuevo entrenador Hernán Cristante, aunque ahora regresó directamente como titular y jugando como contención.

Luis Rey llevaba un mes sin sumar minutos en Puebla (Imago7)

Alejandro Organista también fue titular

Además de los dos jugadores mencionados, otro ex Chivas que fue titular en Puebla fue Alejandro Organista. El ex campeón con el Tapatío regresó a la Liga MX tras su buen paso por Leones Negros en Expansión y ante Xolos aportó una asistencia para confirmar su importancia como fichaje de la Franja.