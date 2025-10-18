Por la Jornada 13 del Apertura 2025 en las Fuerzas Básicas, Chivas Sub-21 abre la jornada ante su par de Mazatlán. El equipo dirigido por Pepe Meléndez busca asegurar su clasificación a la Liguilla y para eso cuenta con el gran rendimiento de Leo Torres, el mexicoamericano de 21 años que está teniendo un muy buen semestre.

A los 22 minutos de la primera mitad, Leo Torres se filtró en el área y definió con pierna diestra al primer palo, para adelantar al Rebaño Sagrado. Apenas tres minutos más tarde, tras un desborde por el sector izquierdo, el ‘224’ de Chivas controló y giró de manera excepcional para definir de espaldas y poner el 2-0.

De esta manera, Leo Torres llegó a cinco gritos en el Apertura 2025. Anteriormente le había convertido a Cruz Azul, Toluca y Puebla, por lo que el zurdo nacido en Texas pasa por su mejor momento desde que llegó a las Fuerzas Básicas del Guadalajara, en julio de 2024 proveniente de Austin FC.

Así formó Chivas Sub-21

El equipo dirigido por Pepe Meléndez salió al campo de juego con Robinho Romero; Isaac Brizuela, Diego Rosales, Carlos Hernández, Luis Olivas, Maximiliano Bustos; Gibrán Ortíz, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Carlos Zepeda; Leonardo Torres.