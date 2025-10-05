Esta noche Chivas vuelve a tener acción debido a que enfrenta a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. En fuerzas básicas también acción debido a que Rebaño Sub-21 logró quedarse frente Pumas. Allí Carlos Corona se destacó con un golazo de larga distancia para sorprender a todos en Ciudad de México.

El andar de las fuerzas básicas no es el mejor porque ninguno de los equipos termina de liderar en la tabla de posiciones. En la Sub-21 el conjunto rojiblanco llegaba a este encuentro en la décima tercera posición con 14 puntos, a siete Santos Laguna último clasificado a la Liguilla.

Esta mañana Chivas Sub-21 tenía la oportunidad de recortar esta diferencia al enfrentar a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. Allí fue clave Carlos Corona debido a que abrió el marcador con un golazo desde fuera del área que se terminó por clavar en ángulo superior izquierdo del portero Universitario que voló, pero no alcanzó ni a rozar el balón.

Chivas Sub-21 superó en penales a Pumas. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, el Guadalajara de Pepe Meléndez no pudo sumar de a dos debido a que terminó empatado 2-2 en los 90 minutos. Sin embargo, en la tanda de penales por el punto extra logró imponerse por 4-2, por lo que igualó la línea de Tijuana.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Sub-21?

El próximo juego de Chivas Sub-21 se dará luego de la fecha FIFA frente a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025. El duelo se llevará adelante en las instalaciones de Verde Valle el sábado 18 de octubre desde la 09:00 del Centro de México y seguramente será transmitido en las redes oficiales del Guadalajara. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los canteranos rojiblancos.