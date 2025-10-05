Esta noche Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025 en CU. El Rebaño Sagrado llega a este partido con el objetivo de ratificar los últimos seis puntos obtenidos ante uno de los rivales directos a quedarse con uno de los puestos de la reclasificación.

Por otro lado, las bajas siguen siendo uno de los puntos débiles del Guadalajara de Gabriel Milito debido a que no podrá contar con piezas claves como Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez aún se recuperan, mientras que Alan Pulido volvió a estar lesionado. A pesar de este contexto, el entrenador argentino volvió a convocar a Daniel Aguirre, alternativa importante para el conjunto rojiblanco, y a Chicharito Hernández.

Alineación de Chivas vs. Pumas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Romo

Miguel Tapias

Bryan González

Rubén González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas vs. Chivas