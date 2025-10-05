Esta noche Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025 en CU. El Rebaño Sagrado llega a este partido con el objetivo de ratificar los últimos seis puntos obtenidos ante uno de los rivales directos a quedarse con uno de los puestos de la reclasificación.

Por otro lado, las bajas siguen siendo uno de los puntos débiles del Guadalajara de Gabriel Milito debido a que no podrá contar con piezas claves como Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez aún se recuperan, mientras que Alan Pulido volvió a estar lesionado. A pesar de este contexto, el entrenador argentino volvió a convocar a Daniel Aguirre, alternativa importante para el conjunto rojiblanco, y a Chicharito Hernández.

Alineación de Chivas vs. Pumas

  • Raúl Rangel
  • Richard Ledezma
  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • Miguel Tapias
  • Bryan González
  • Rubén González
  • Omar Govea
  • Efraín Álvarez
  • Santiago Sandoval
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas vs. Chivas

  • Kaylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Álvaro Angulo
  • Santiago Trigos
  • José Caicedo
  • Pedro Vite
  • Adalberto Carrasquilla
  • Jorge Ruvalcaba
  • José Juan Macías
  • DT: Luis Pérez