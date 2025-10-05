Esta noche Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025 en CU. El Rebaño Sagrado llega a este partido con el objetivo de ratificar los últimos seis puntos obtenidos ante uno de los rivales directos a quedarse con uno de los puestos de la reclasificación.
Por otro lado, las bajas siguen siendo uno de los puntos débiles del Guadalajara de Gabriel Milito debido a que no podrá contar con piezas claves como Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez aún se recuperan, mientras que Alan Pulido volvió a estar lesionado. A pesar de este contexto, el entrenador argentino volvió a convocar a Daniel Aguirre, alternativa importante para el conjunto rojiblanco, y a Chicharito Hernández.
Alineación de Chivas vs. Pumas
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Rubén González
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Pumas vs. Chivas
- Kaylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Álvaro Angulo
- Santiago Trigos
- José Caicedo
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Jorge Ruvalcaba
- José Juan Macías
- DT: Luis Pérez