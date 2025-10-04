La Selección Mexicana tuvo un movimiento de última hora debido a las lesiones, pues Javier Aguirre deberá prescindir de Rodrigo Huescas pues sufrió una una ruptura de ligamento cruzado y tiene que visitar el quirófano, de manera que el jugador del FC Copenhague se perderá lo que resta de la campaña y corre el riesgo de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026.

Derivado a esta situación, el ‘Vasco’ Aguirre determinpo llamar a Kevin Álvarez, futbolista del Club América, por lo que se suma a la competencia por la lateral derecha tras ser una de las posiciones con más rotaciones en la era del estratega mexicano, con Jorge Sánchez, Julián Araujo, Israel Reyes y el propio Rodrigo Huescas.

Cabe mencionar que Kevin Álvarez ya cuenta con experiencia mundialista ya que fue titular en el partido ante la Selección de Argentina en Qatar 2022, bajo el mando de Gerado Martino, pero con Javier Aguirre no había sido considerado para representar al TRI.

¿A qué jugador de Chivas le hizo el feo Javier Aguirre?

Diego Campillo se ha convertido en uno de los jugadores de más confianza para Gabriel Milito gracias al gran momento futbolístico por el que pasa, no obstante, esto no fue suficiente para que Javier Aguirre lo haya considerado en lugar de Rodrigo Huescas.

Créditos: GettyImages

De hecho, es uno de los mejores defensores del Club Deportivo Guadalajara. En lo que va del Torneo Apertura 2025, suma 785 minutos disputados, divididos en 11 encuentros, nueve de ellos como titular, además de un gol, el cual se lo hizo a Cruz Azul en la Fecha 7, disputado el pasado 30 de agosto en la cancha del Estadio Akron.