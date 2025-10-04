Este domingo el Club Deportivo Guadalajarase enfrentará en calidad de visitante a los Pumas, dentro de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 y previo a este enfrentamiento a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, se hizo viral la advertencia de Amber Chavarría, esposa de Efraín Álvarez.

Si bien, el exjugador de LA Galaxy de la MLS y los Xolos de Tijuana se ha convertido en uno de los mejores jugadores de las Chivas, no ha corrido con mucha suerte de cara a la portería y por consecuencia su pareja decidió motivarlo para sacar su mejor versión y ya se hizo viral en redes sociales.

Amber Chavarría compartió un video donde le lanzó una advertencia al atacante del Rebaño Sagrado, haciéndole saber que si no marca un gol frente a los pupilos de Efraín Juárez no tendrán otro hijo: “Si mi hombre no anota en el próximo partido no tendrá otro hijo. Entonces ¿Qué haces? No vas a tener otro hijo si no anotas”.

Cabe mencionar que en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Efraín Álvarez registra 621 minutos disputados, divididos en 11 cotejos, ocho de ellos como titular, además de un gol, el cual fue contra Xolos de Tijuana en la actividad de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Pumas y dónde verlo?

El partido entre las Chivas y los Pumas, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025, se celebrará este domingo 5 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.