Esta noche Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito necesita una victoria para no darle ventaja a FC Juárez y Tijuana en la tabla de posiciones.

En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó a los convocados con las bajas de Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Alan Pulido, mientras que Javier Aguirre volvió a generar polémica por solamente citar a Luis Romo y Raúl Rangel. Por otro lado, Omar Bravo, leyenda del Guadalajara, es detenido por presunto abuso sexual.

Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez causan baja en Chivas vs. Pumas

Ayer por la tarde Gabriel Milito confirmó a los convocados para el juego contra Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. De cara al duelo Ciudad de México, el entrenador argentino confirmó las bajas de Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez, futbolistas que aún se están recuperando. A ellos hay que sumar a Alan Pulido.

Luis Romo y Raúl Rangel los únicos convocados de Chivas a la Selección Mexicana

La próxima semana la Selección Mexicana volverá a ver acción en una nueva fecha FIFA cuando enfrente a Colombia y Ecuador. De esta manera, Javier Aguirre generó polémica debido a que solamente convocó a Raúl Rangel y Luis Romo en Chivas, mientras que dejó fuera de su consideración a hombres que se han destacado en el Apertura 2025 como Armando González, Efraín Álvarez, Bryan González y Diego Campillo.

Omar Bravo detenido por presunto abuso sexual

Ayer por la noche una noticia sacudió al mundo Chivas debido a que se dio a conocer que Omar Bravo fue detenido por presunto abuso sexual contra un menor. “El detenido está identificado como Omar “N”, y fue capturado mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan”, comunicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Y agregó: “Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial”.