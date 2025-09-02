Chivas Femenil está viviendo un infierno en este Apertura 2025 debido a la ola de malos resultados que ha obtenido y que hoy tienen a las rojiblancas fuera de la zona de clasificación a la Liguilla; sin embargo, habría algunas cosas positivas a destacar como la consolidación de nuevas jugadoras en la escuadra tapatía.

El entrenador Antonio Contreras ha demostrado que si una jugadora se gana su confianza, se la juega con ella hasta las últimas circunstancias, decisión que le ha costado ser blanco de múltiples críticas; sin embargo, el español estaría apostándole a esta jugadora que llegó como refuerzo.

Pese a que en este mercado de fichajes llegaron dos bombazos como Joseline Montoya y Natalia Villarreal, la verdadera sorpresa es que el timonel europeo se la estaría jugando en las tres jornadas más recientes con la delantera Denise Castro.

A lo largo de este Apertura 2025, la atacante mexico-estadounidense se ha ido ganando un lugar en el once titular rojiblanco, debido a sus cualidades para jugar como eje de ataque o inclusive, por las bandas, por lo que le estaría ganando la carrera a Viridiana Salazar, quien era inamovible para el español.

A lo largo de este semestre de presentación en la Liga MX Femenil, Castro ha participado en ocho partidos, de los cuales tres han sido como titulares, sumando 375 minutos en el semestre.

¿Cuándo jugará Chivas Femenil la jornada 10 del Apertura 2025 contra León?

Tras el reciente descalabro frente a Tigres, el Guadalajara volverá a la actividad el próximo viernes 5 de septiembre cuando visiten al Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.