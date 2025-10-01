Ayer por la noche Chivas Femenil logró una importante victoria luego de haber superado por 1-0 a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 y se afianzan en la cuarta posición. Tras lo sucedido en Sinaloa, repasamos cómo quedó Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo del campeonato nacional.

Las Chingonas han sabido reinventarse en este torneo debido a que lograron pasar de un comienzo muy frágil a una realidad de alta competencia. La victoria contra América por 2-1 fue el parteaguas para que el equipo se entusiasme y empiece a posicionarse como un rival duro a vencer.

Ayer fue el turno de enfrentar a Mazatlán por la jornada 13 y gracias al gol de Denise Castro el Guadalajara se quedó con los tres puntos. Alicia Cervantes fue titular y falló un penal que pudo haber ampliado la diferencia en la primera mitad.

¿Cómo marcha Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo?

Una tabla que se sigue disputando en la Liga MX Femenil es la de goleo, la cual tiene como líder a Charlyn Corral con 16 goles. Quien sigue siendo la máxima exponente de esta estadística en el Guadalajara es Alicia Cervantes en la posición 14° con seis anotaciones, mientras que Denise Castro es 24° con cuatro goles.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Luego de lo sucedido contra Mazatlán, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 26 unidades, a tres de América. Actualmente el equipo líder de la fase regular es Tigres con 32 puntos.