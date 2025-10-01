Chivas viene de superar de la mejor manera a Puebla en un partido muy complicado en el Estadio Cuauhtémoc. El próximo domingo enfrentará a Pumas por la jornada 12 en un duelo directo para mantenerse en la zona de Play-in.

En medio de este contexto, dan a conocer que Bryan González no se perdería el duelo frente a los Universitarios y que Alan Mozo volvería antes de lo esperado. A su vez, destapan la millonaria suma que debería pagar el Rebaño Sagrado para volver a tener en sus filas a Diego Ochoa.

Bryan González podría jugar en Chivas vs. Pumas

Bryan González podría jugar contra Pumas. (Foto: IMAGO7)

El sábado Bryan González anotó un golazo, pero salió lesionado luego de que se haya doblado el tobillo solo. Ante esta situación daba la sensación de que no iba a estar disponible para el juego contra Pumas, pero todo indica que Gabriel Milito podrá contar él. “Excelentes noticias para el Guadalajara. Las alarmas se encendieron el fin de semana cuando Bryan González tuvo que salir del partido contra Puebla por una molestia en el tobillo. Este martes el equipo está entrenando por la tarde y más allá de las molestias, todo indica que solo se le va a dosificar, pero podrá ser contemplado para el partido contra Pumas el fin de semana”, reportó Érick López.

Alan Mozo podría volver antes de lo esperado a Chivas

Alan Mozo se lesionó de los meniscos. (Foto: IMAGO7)

Tras la Fecha FIFA de septiembre Chivas dio a conocer que Alan Mozo tuvo que ser operado de los meniscos, por lo que se especulaba que se perdería el resto del Apertura 2025. Omar Villareal, más conocido como Villa, dio a conocer que Javier Mier le confirmó que el defensa podría volver a los campos de juego para la jornada 16 o 17.

La suma que Chivas debería pagar para volver a tener a Diego Ochoa

Diego Ochoa fue clave en el empate de México ante Brasil. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que se destacó de la mejor manera en el inicio de la Copa del Mundo Sub-20 en el Tri fue Diego Ochoa, quien anotó un golazo para el empate final contra Brasil. El defensa formado en Verde Valle se encuentra cedido a FC Juárez con una opción de compra y de recompra para el Rebaño Sagrado. Por otro lado, Jesús Bernal dio a conocer que de hacerse válido el fichaje el Guadalajara tendría que pagar tres millones de dólares para volver a contar con él.

Chivas Femenil superó a Mazatlán

En el Estadio Akron Chivas Femenil volvió a ver acción por el Apertura 2025 de la Liga MX. Las dirigidas por Antonio Contreras se impusieron por 1-0 gracias al gol de Denise Castro, mientras que Licha Cervantes falló un penal. En este momento, las rojiblancas son cuartas con 26 puntos.