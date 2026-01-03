Chivas se aferra a la idea futbolística que Gabriel Milito ha implementado desde el torneo pasado, por lo que la prioridad es atacar constantemente al equipo rival, generando buenas sensaciones a la ofensiva, en donde la suerte le ayudó al Atlas en el primer tiempo.

La escuadra tapatía trató de aprovechar los espacios que dejaba la defensa rojinegra, en donde una genialidad de Efraín Álvarez estuvo a punto de abrir el marcador con una sorpresiva incorporación de Bryan González por la izquierda.

El 10 del Guadalajara mandó un pase al espacio para la llegada del Cotorro, quien pese a tener a su marcador encima logró rematar cruzado, pero para mala fortuna del Rebaño, la redonda se estrelló en el poste, ahogando el grito de gol del chiverío.

Hay que reconocer que los Zorros también tuvieron presencia en la portería rojiblanca, en donde Raúl Rangel se convirtió en el héroe con varias intervenciones puntuales para mantener su portería en cero.