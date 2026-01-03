Chivas encaró su duelo amistoso contra el Atlas con mucha seriedad, por lo que el entrenador Gabriel Milito decidió mandar a sus mejores hombres para el primer tiempo, en donde el Rebaño demostró su superioridad y así lo hizo sentir Richy Ledezma.

El Guadalajara se apegó a su estilo de juego de buscar constantemente la portería rival, en donde los rojinegros poco pudieron hacer para contener la ofensiva de los rojiblancos, en donde una de las de mayor peligro nacieron de un tiro de esquina.

Cerca del minuto 15 de juego, en un saque de esquina a favor, el chiverío hizo una jugada en corto para abrir espacios y retrasar la redonda para Richy Ledezma, quien sacó un disparo de media distancia, en donde Camilo Vargas detuvo con muchas complicaciones.

Se espera que ambas escuadras realicen muchos cambios debido a que deberán cumplir con otro duelo de preparación el domingo, y recordando que el debut en la Liga MX será la próxima semana.