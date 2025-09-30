Chivas Femenil sigue ganando, pero sigue cosechando más dudas que certezas por su rendimiento en este Apertura 2025, ya que sufrió en demasía para imponerse por marcador de 1-0 frente al Mazatlán.

Ante la urgencia de sumar minutos en la tabla de menores, el entrenador Antonio Contreras decidió darle minutos a algunas jugadoras como Ivonne González; sin embargo, pese al dinamismo, le costó trabajo a las tapatías el poder abrir el cerrojo planteado por el conjunto cañonero.

Fue hasta el minuto 35 cuando el Guadalajara encontró la llave para poder lastimar a la escuadra morada, cuando Licha Cervantes condujo el balón, se metió al área grande y mandó un pase preciso para la llegada de Denise Castro que mandó la pelota a guardar al fondo de las redes.

Dos minutos después, se marcó un penalti en favor del chiverío tras una falta de Linda Hernández sobre Alicia Cervantes, en donde la Depredadora tomó el esférico, pero impactó defectuosamente la redonda y su envío fue detenido por la cancerbera Daniela Solera.

Para la parte complementaria, las rojiblancas intentaron mantener el control del partido y ampliar la ventaja; sin embargo, la escuadra tapatía volvió a demostrar inoperancia para generar futbol ofensivo, pese a que monopolizó el esférico, por lo que el duelo no tuvo más emociones.

Los detalles del partido de la jornada 13:

Llegada del Rebaño al Estadio El Encanto

Calentamiento del chiverío femenil

Goooool de Chivas Femenil

Licha falló el penalti