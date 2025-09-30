Chivas Femenil vive el mejor momento en el Apertura 2025, ya que encadenó tres victorias consecutivas entre las que estuvo la del Clásico Nacional. Además, las previsiones de cara a las próximas horas son positivas, ya que debe enfrentar a Mazatlán, el peor equipo en lo que va del torneo.

Justamente en la previa al encuentro por la jornada 13, Ivonne González dejó ver el buen momento que vive el conjunto rojiblanco. La jugadora de 19 años mostró sus ganas de aportar al equipo con goles. “(Siento) mucha emoción y estoy muy feliz de poder volver a anotar un gol, bueno, varios si es necesario. Estoy muy feliz”, afirmó.

Además, no ocultó el momento de alta confianza que transita Chivas. “Siento que venimos con mucha confianza ya que venimos ganando los partidos. Siento que mañana podemos hacer una buena actuación. Todas venimos con mucha emoción”, comentó en diálogo con Chivas TV.

El equipo de Antonio Contreras se mide contra el equipo que menos puntos cosechó en el Apertura 2025. En doce jornadas, Mazatlán Femenil solo sumó dos unidades. Es decir, empató dos encuentros y perdió la friolera de diez juegos, lo que representa una gran chance para la escuadra tapatía.

Ivonne González dejó un mensaje para los aficionados de Chivas Femenil

En la misma sintonía de lo que suelen hacer sus compañeras, Ivonne González fue agradecida con los aficionados de Chivas Femenil, que siempre apoyan al equipo. “Primero que nada, agradecerles porque siempre están con nosotros y mañana vayan a apoyarnos, que vamos a hacer todo lo mejor“, consideró.