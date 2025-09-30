Chivas Femenil está viviendo uno de los semestres más irregulares que ha tenido el club en los años recientes bajo la tutela del entrenador español, Antonio Contreras, quien no es bien visto por un amplio sector de los aficionados que constantemente se manifiestan en su contra en redes sociales.

Aunque el Guadalajara se mantiene en puestos de Liguilla, la realidad es que las formas no han convencido a la afición rojiblanca, por lo que los aficionados piden un cambio en el timón aunque aparentemente no sería el plan de la directiva tapatía encabezada por Nelly Simón.

Sin embargo, un viejo conocido ha quedado libre y se trata del entrenador Juan Pablo Alfaro, estratega que logró levantar el segundo título de Liga MX con el chiverío femenil en el Clausura 2022, además del Campeón de Campeonas una semana después.

Este martes se confirmó en redes sociales a través de un comunicado de prensa difundido por el conjunto de Tritones de Vallarta que el Pato ha dejado de ser su estratega, por lo que le desearon éxito de cara a sus próximos retos en el futbol.

Hay que recordar que el exfutbolista del Guadalajara asumió la dirección técnica de la escuadra de Liga Premier desde octubre del 2023, por lo que tenía un compromiso vigente el cual por fin se ha terminado y podría ser tomado en cuenta si la directiva así lo decide.

¿Cuál es el factor que complicaría su regreso a Chivas Femenil?

Aunque nunca fue confirmado por ninguna fuente oficial, se dice que el Pato Alfaro salió mal del conjunto del Rebaño Femenil por algunas diferencias con la directiva Nelly Simón, motivo por el que fue cesado a dos semanas del debut en el Apertura 2023, cediéndole su lugar a Antonio Spinelli.