Chivas viene de tener una dura jornada ante Puebla por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX y busca recuperar a varios jugadores para el juego contra Pumas en CU. En medio de este contexto, Javier Mier confirmó que el regreso de Alan Mozo podría darse antes de lo esperado.

El equipo de Gabriel Milito se ha caracterizado por equivocarse y siempre ir en busca de los resultados en cada uno de los partidos. Además, se ha destacado por tener varias bajas tras cada uno de los partidos.

Uno de los futbolistas que tuvo que pasar por el quirófano tras la última Fecha FIFA fue Alan Mozo, quien se lesionó ante León en un amistoso en Estados Unidos. El lateral derecho que revivió con Gabriel Milito tuvo que ser intervenido por sus meniscos, por lo que se especulaba que se perdía el resto del 2025.

Por otro lado, en las últimas horas Villa Villa dio a conocer que el director deportivo de Chivas le confirmó que el regreso del defensa podría ser pronto. “Javier Mier me contaba y de acuerdo con los tiempos y el procedimiento que se le hizo, Alan podría regresar antes de que arranque la fase final del futbol mexicano. Por ahí de la jornada 16 contra Pachuca o en la 17 contra Rayadas, se abre la ventana de que Alan Mozo pueda estar”, expresó.

¿Cuándo volverá a jugar Omar Govea y Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrán casi una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.