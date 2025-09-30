Chivas viene de superar de la mejor manera a Puebla por 2-0 y el próximo domingo enfrenta a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. En medio de este contexto, el Guadalajara sumó un nuevo lesionado con Bryan González, quien se suma a las seis bajas que había. Por este motivo repasamos los nombres que integran hoy la enfermería rojiblanca.

A lo largo de los últimos campeonatos el Rebaño Sagrado se ha destacado por tener una gran cantidad de bajas por lesión. La palabra recurrente que se escuchaba es que las mismas eran musculares.

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas esta situación no cambió debido a que la exigencia física es muy alta. Frente a Puebla se sumó la lesión de Bryan González, MVP de la noche, quien salió en el segundo tiempo porque se dobló solo el tobillo.

Bryan González anotó un golazo frente a Puebla. (Foto: IMAGO7)

Actualmente Chivas cuenta con seis jugadores lesionados de los cuales solamente Leonardo Sepúlveda no podría ver acción en lo que resta del torneo por una operación en su tobillo. Por otro lado, la ausencia Érick Gutiérrez y Daniel Aguirre en las convocatorias se deba a lesiones musculares, Chicharito Hernández a un golpe frente a Toluca, Roberto Alvarado a un esguince y Alan Mozo por una operación en su rodilla.

La baja de Chivas por lesión hasta el momento en el Apertura 2025

Leonardo Sepúlveda (Lesión en su tobillo)

Alan Mozo (Meniscos)

Bryan González (Esguince)

Daniel Aguirre (Muscular)

Érick Gutiérrez (Muscular)

Roberto Alvarado (Esguince)

Chicharito Hernández (golpe frente a Toluca)

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.