Chivas viene de superar a Puebla por 2-0 y tras dos días de descanso jugadores y cuerpo técnico vuelven a reunirse de cara al duelo contra Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo rojiblanco se posiciona en la novena posición y una victoria ante los Universitarios los podría acercar al octavo lugar.

En medio de este contexto, confirman que Roberto Alvarado no sería tenido en cuenta para el partido del próximo domingo, mientras que revelan que no dan a conocer el parte médico de Bryan González porque necesitan que se termine de desinflamar su tobillo. Por otro lado, afirman que se le podría abrir una posibilidad para que Armando González sea convocado a la Selección Mexicana por la lesión de Raúl Jiménez.

¿Por qué Chivas no dio el parte médico de Bryan González?

Bryan González terminó lesionado contra Puebla. (Foto: IMAGO7)

El sábado Bryan González anotó un golazo de tijera para que Chivas le gane 2-0 a Puebla, pero salió lesionado. Una de las grandes preguntas que surge es por qué no han dado el parte médico del lateral izquierdo. Reportes señalan que el club está esperando que se termine de desinflamar la zona afectada.

Roberto Alvarado recibe la peor noticia en su futuro inmediato

Roberto Alvarado no sería convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe Roberto Alvarado se está recuperando de una lesión de su rodilla y todo indica que no estará para el juego contra Pumas. Por otro lado, en la tarde de ayer dieron a conocer que la primera consecuencia que tiene este momento es la no convocatoria de la Selección Mexicana.

¿Armando González puede ser convocado a la Selección Mexicana?

Armando González es el goleador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En los próximos días Javier Aguirre dará a conocer la prelista de convocados de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA. Para los juegos contra Ecuador y Uruguay Raúl Jiménez no estaría presente por una lesión, por lo que se abre una gran posibilidad al Vasco de llamar a la Hormiga González, goleador de Chivas en el Apertura 2025.