Chivas continúa con su preparación de cara al Clausura 2026, etapa en la que ya disputó su primer partido de pretemporada goleando 0-4 al Irapuato. Ahora, el siguiente paso también será el último antes del inicio del torneo: la participación en la Copa Pacífica Centenario, certamen amistoso en el que el Rebaño Sagrado enfrentará a Atlas, Leones Negros y Rayados de Monterrey como parte de su cierre de preparación.

Por el momento, el único duelo confirmado para el Guadalajara es precisamente el Clásico Tapatío ante Atlas, ya que el segundo compromiso dependerá de los resultados del torneo cuadrangular. El Chivas vs Atlas se jugará el sábado 3 de enero a las 20:45 horas en el Estadio Jalisco, después del duelo entre Monterrey y Leones Negros, programado para las 18:00 horas.

Para el domingo se disputarán los partidos definitivos del certamen: primero el juego por el tercer lugar a las 16:00 horas y posteriormente la final por el campeonato de la Copa Pacífica Centenario a las 18:30 horas. Así, todos los equipos participantes, incluido Chivas, disputarán dos encuentros, escenario ideal para que Gabriel Milito experimente con alineaciones y otorgue minutos a jugadores cuyo rol aún se define para el Clausura 2026.

En cuanto a la afición, Chivas hizo oficiales los precios de los boletos para el torneo: las entradas van desde 300 pesos en las zonas más altas del estadio hasta aproximadamente 1,000 pesos en los Palcos VIP. Es importante destacar que estos costos incluyen los cuatro partidos del cuadrangular, los cuales se celebrarán en jornadas consecutivas, el sábado 3 y el domingo 4 de enero.

Después de la Copa Pacífica Centenario, el siguiente partido ya es en Liga MX

Tras la Copa Pacífica Centenario, el siguiente compromiso del Rebaño Sagrado será ya oficial, cuando reciba al Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 en el Estadio Akron. Estos duelos amistosos representan la última oportunidad para Milito de realizar pruebas sin riesgo y también para varios futbolistas de definir cuál será su rol en el plantel al arrancar el nuevo torneo de la Liga MX.