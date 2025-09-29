El triunfo ante Puebla del Club Deportivo Guadalajara dejó la mala noticia de la lesión de Bryan González. El lateral izquierdo anotó el 0-1 parcial con una espectacular pirueta tras el centro de Richard Ledezma. Luego del partido, Gabriel Milito reveló en conferencia de prensa que se trató de una torsión en su tobillo.

Sin embargo, Chivas no publicó un parte médico oficial. Ahora, el periodista Aldo Lara dio a conocer que todavía no le hicieron los estudios correspondientes. Esto se debería a que están esperando a que desinflame la zona para tener una muestra fiel de cuál es su lesión.

No obstante, se prevé que se trataría de un esguince de tobillo. Roberto Alvarado también sufrió una lesión de esas características en el Clásico Nacional. El Piojo se torció el tobillo por las condiciones del terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes, y todavía no volvió a jugar.

Tras la victoria del Rebaño Sagrado se conoció la imagen del ex Pachuca siendo atendido en el banco de suplentes. El dolor que sentía en su tobillo derecho era evidente por los gestos del jugador. Mientras tanto, en su lugar había ingresado Miguel Gómez, que puede ser su reemplazante en el partido contra Pumas del próximo domingo.

Gabriel Milito culpó al estado del campo de juego por la lesión de Bryan González

“El esfuerzo aumenta (por el estado del campo de juego) y en los jugadores esa sobrecarga aparece. Por eso tuvimos que hacer cambios, a excepción del Cotorro, que fue por una lesión producto del estado del campo. Se dobló el tobillo solo. Por el resto necesitábamos refrescar el equipo”, explicó Gabriel Milito en conferencia de prensa.