En los últimos días comenzó a respirarse un aire de esperanza en el Club Deportivo Guadalajara y se debe a, simplemente, los resultados. El trabajo de Gabriel Milito en la pretemporada había generado ilusión, pero el inicio del Apertura 2025 fue catastrófico en cuanto a la cosecha de puntos.

Lo que cambió la imagen es que se consiguieron dos triunfos consecutivos. De esta manera, la manera del Mariscal de premiar a los jugadores fue darles dos días libres. Luego del triunfo ante Puebla del sábado pasado, los futbolistas no se presentaron a entrenar y descansaron domingo y lunes.

El alivio para la plantilla rojiblanca llegó después de cinco partidos en dos semanas. De esta manera, Chivas tendrá cinco entrenamientos en la semana previa al partido contra Pumas UNAM. El Rebaño Sagrado visitará el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo por la jornada 12 del Apertura 2025.

El propio Guadalajara publicó el cronograma semanal, confirmando que el plantel volverá a entrenar el 30 de septiembre. “Este martes por la tarde los rojiblancos comenzarán su preparación con el objetivo de llevarse tres puntos más en la capital del país e hilvanar su tercer triunfo consecutivo en el torneo”, publicó Chivas en su página web oficial.

Chivas tendrá cinco entrenamientos para preparar el partido contra Pumas

A las 16:30 del martes Chivas volverá a entrenar ya con la mente puesta en el choque contra Pumas. Luego, las prácticas de miércoles y jueves serán a las 10 de la mañana. El viernes llegará, una vez más, un entrenamiento vespertino, para viajar a Ciudad de México el día sábado después de la práctica matutina.