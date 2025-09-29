La brillante cantera del Club Deportivo Guadalajara es una histórica usina de talentos que provee a la Selección Mexicana. Actualmente, los habituales convocados a la mayor son Raúl Rangel y Roberto Alvarado. El Tala se formó en la cantera rojiblanca y el Piojo en Celaya.

Sin embargo, ahora se podría sumar un nuevo jugador de Chivas a la nómina de Javier Aguirre. El Vasco tiene en la mira a varios futbolistas del Rebaño Sagrado, según se pudo ver en el último microciclo que llevó a cabo en agosto. No obstante, a quien se le abre una ventana de oportunidad para la próxima fecha FIFA es a Armando González.

Raúl Jiménez marcó un gol y se fue lesionado en los 11 minutos que jugó en la derrota de Fulham ante Aston Villa. (Getty)

La chance surge a partir de la lesión de Raúl Jiménez. Según comentó el periodista Jesús Bernal en un video en su canal de Youtube, la Hormiga es quien pica en punta para recibir un llamado por parte del seleccionador nacional. El delantero del Fulham marcó el único gol de su equipo en la derrota por 3-1 ante Aston Villa.

Para su desgracia, apenas a los 11 minutos del primer tiempo lo sustituyeron por una afección física. Aunque no se publicó un parte médico oficial, se podría tratar de una lesión muscular. La Selección Mexicana disputará amistosos contra Colombia el 11 de octubre y frente a Ecuador tres días después, por lo que sería imposible la presencia del delantero que milita en la Premier League.

Armando González está en el radar de Javier Aguirre para la Selección Mexicana

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame suelen ser los centrodelanteros convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana. El jugador de Monterrey y Armando González fueron los únicos jugadores de la posición citados en el último microciclo.

De esta manera, ante la baja de cualquiera de los tres habituales convocados para el centro del ataque, lo más lógico sería que la Hormiga reciba un llamado. Además de él, los otros jugadores de Chivas que fueron convocados al microciclo fueron: Raúl Rangel, Bryan González, Luis Romo y Diego Campillo, ya que Aguirre ya sabe lo que Roberto Alvarado y Efraín Álvarez le pueden dar.