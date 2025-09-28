Luis Michel tuvo tres etapas en el Club Deportivo Guadalajara. Todas ellas atravesaron momentos distintos de su vida. El portero fue formado en la cantera rojiblanca y para asentarse en el primer equipo fue cedido a otros equipos. Luego, llegó a jugar torneos importantes, como la Copa Libertadores 2010 donde se alcanzó la final.

Ahora, en diálogo con TUDN, reveló que quería retirarse en el Guadalajara, pero no pudo por circunstancias ajenas a él. “La idea era retirarme en Chivas“, confesó. Antes recordó su llegada al Rebaño Sagrado y demostró agradecimiento por la institución que lo formó.

“Chivas me abrió la puerta como profesional. Yo venía de la Universidad de Guadalajara. Por el cambio de dueño trajeron otro equipo, con gente de Toluca. Había un muy buen equipo, llega el cambio y nos hacen a un lado. Éramos chavos”, comentó.

Luego, continuó: “A mí me habían dicho que Tuca me quería ver. Mandaron a pedir jugadores de la segunda para llevar al primer equipo. Me mandaron ese día a mí. Cuando se acabó el entrenamiento, Hugo Hernández, que en paz descanse, me dijo: ‘Tú te sigues presentando, te vas a quedar‘”.

“Tuve varias etapas en Chivas, porque estando Oswaldo era difícil que jugara. Tuve oportunidad de salir, fui a Celaya y a Santos y volví a Chivas. Ahí empecé a jugar. Para mí, Chivas es un equipo especial, me brindó cariño. La gente, hasta la fecha, me sigue recordando y vitoreando cuando me ve”, sostuvo.

Luis Michel explicó por qué no se pudo retirar en Chivas

El portero que también pasó por Tijuana recordó cómo se dio su salida de Chivas, que le impidió retirarse allí: “Me pusieron en el draft. Néstor de la Torre me dijo: ‘Por el único jugador que nos van a pagar es por ti, no tenemos capital y te tenemos que aprovechar’. Hay veces que no te toca decidir. Hay un gran cariño en Chivas”.