El Guadalajara viene de lograr una importante victoria luego de haber superado por 2-0 a Puebla en la jornada 11 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo del Rebaño Sagrado, señaló que el equipo de Gabriel Milito será competitivo si mantiene el orden defensivo.

La llegada del entrenador argentino sirvió para cambiar de aire e ilusionar con un discurso lógico: lo importante es ganar y, si se puede, con una idea clara para lograr los resultados. Desde ahí el timonel rojiblanco comenzó a armar un equipo que piensa en la portería de enfrente.

Chivas ante Puebla no hizo el mejor partido, en especial por el campo de juego, pero ganó por 2-0 para meterse en la zona de Play-in y estar a tiro de los puestos de clasificación directa. Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc, Paco Gabriel de Anda señaló que es importante mantener el cero en la portería y que si mantienen el orden defensivo los dirigidos por Gabriel Milito serán competitivos.

Paco Gabriel de Anda considera que Chivas puede competir en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Chivas puede competir a partir de defender correctamente. De ser sólido de su esquema defensivo y después qué puedas encontrar al frente. ‘Que se pueda ilusionar la afición de Chivas’, que se ilusionen”, expresó el exdirectivo rojiblanco en la mesa de Futbol Picante.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.