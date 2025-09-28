En el Estadio Cuauhtémoc Chivas se quedó con una importante victoria luego de haber superado a Puebla por 2-0. Uno de los grandes protagonistas de la noche en la ciudad poblana fue Bryan González debido a que anotó un golazo. De lo que nadie habla es de la otra toma de la brutal anotación del Cotorro.

Ante la salida de Mateo Chávez comenzaba a aparecer un gran interrogante sobre quién lo iba a reemplazar. José Castillo, Miguel Gómez y algún canterano levantaba la mano para pedir su lugar, mientras varias insiders señalaban que Jesús Gallardo era el futbolista apuntado por la directiva rojiblanca para reemplazarlo.

Finalmente, Amaury Vergara sacó la chequera y le dio el gusto a Javier Mier para ir en busca del Bryan González, Desde que llegó del Mundial de Clubes, el Cotorro se ganó su lugar en el once titular, dio asistencias y ayer ante Puebla anotó un golazo de tijera.

Lo que la transmisión no mostró fue la toma desde las gradas que logró publicar Villa Villa en su canal de YouTube. En ese video se ve claramente la acrobacia del lateral izquierdo para anotar el 1-0 parcial del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.