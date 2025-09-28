El Club Deportivo Guadalajara insufló su confianza luego de dos victorias consecutivas. La última de ellas se dio el pasado sábado por la tarde, cuando se impuso por 0-2 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Los autores de los goles rojiblancos fueron Bryan González y Omar Govea.

El hito sinigual que se dio para ambos fue que marcaron sus primeros goles como jugadores de Chivas. Lo curioso es que se dio con apenas seis minutos de diferencia, y en los primeros doce del primer tiempo. Además, ambos tantos tuvieron una dosis de espectacularidad.

El primero de ellos, el de González, fue a través de una tijera luego de un gran centro de Richard Ledezma. El segundo, el de Govea, llegó gracias a un lejano y potente disparo contra la portería local. Sin embargo, Julio González tuvo responsabilidad en la segunda conquista rojiblanca.

Algo que también es llamativo es que el mediocampista tardó más de un año en marcar su primer gol en Chivas. Omar Govea arribó a mediados del 2024 y recién en septiembre de 2025 llegó su primer grito. Por su parte, el Cotorro, siendo lateral izquierdo, consiguió hacerlo en un par de meses.

Chivas ya le marcó 200 goles a Puebla en primera división

De acuerdo a la estadística que publicó el propio Chivas, el pasado sábado el Guadalajara llegó a los 200 goles contra Puebla en primera división. El tanto de Bryan González fue el que alcanzó la doble centena de tantos. Es decir, el de Omar Govea fue el número 201.