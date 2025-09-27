Chivas está encendido en el Apertura 2025, por lo que comenzó con intensidad el duelo contra el Puebla, por lo que en menos de 10 minutos el conjunto rojiblanco logró irse arriba en el marcador por dos goles, en donde la segunda diana fue obra de Omar Govea.

Después de la espectacular anotación del Cotorro González de tijera, el Guadalajara no renunció a la ofensiva y encontró su recompensa gracias a una desatención del guardameta Julio González que no pudo contener la redonda en un disparo de media distancia.

El mediocampista del chiverío se encontró con una pelota en tres cuartos de cancha y sin presión, por lo que sacó un potente derechazo que colocó cerca del ángulo inferior derecho del cancerbero, quien no calculó adecuadamente y dejó pasar la redonda de manera increíble.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.