Chivas encara este martes su último día de pretemporada en Isla Navidad, Colima, de cara a llegar de la mejor manera al Clausura 2026. El Guadalajara tendrá tres días de descanso y regresará a los trabajos el sábado 27 para realizar un entrenamiento y emprender viaje para enfrentar a Irapuato.

En medio de este contexto el mercado de pases sigue abierto y son varios los jugadores que esperan acomodo como Alan Pulido, que se acordó de Matías Almeyda, y Alan Mozo, quien parece ya comenzó a despedirse del staff, mientras que comenzó a hablarse de la posibilidad de que arribe Jesús Angulo de Tigres. Por otro lado, Omar Govea dejó en evidencia el mal trabajo que llevaron adelante Fernando Gago, Arturo Ortega, Gerardo Espinoza y Óscar García Junyent.

Alan Pulido se acordó de Matías Almeyda

Alan Pulido es uno de los jugadores que Chivas le busca acomodo, pero que no se resuelve por su alto salario. En medio de este contexto, el atacante rojiblanco se acordó del cumpleaños de Matías Almeyda. “Feliz cumpleaños mi querido @peladoalmeyda, que sigas teniendo todo el éxito que te mereces. Te mando un abrazo enorme, te quiero viejo”, expresó en Instagram.

¿Alan Mozo ya se despide de Chivas?

El mercado de bajas de Chivas está muy activo porque la directiva le busca acomodo a varios jugadores y uno de ellos es Alan Mozo. En las últimas horas el defensor rojiblanco dio de qué hablar debido a que habría comenzado a despedirse del staff rojiblanca.

Omar Govea expone a viejos entrenadores de Chivas

Omar Govea se convirtió en pieza clave de Chivas y en las últimas horas fue noticia porque expuso implícitamente que Fernando Gago, Arturo Ortega, Gerardo Espinoza y Óscar García Junyent no lograron potenciarlos. “Nosotros sabíamos nuestro valor, pero no había llegado alguien a potenciarlo”, expresó el mediocampista en Chivas TV. Y agregó: “Y también la confianza que te da el cuerpo técnico te da para poder asumir un rol dentro del campo, tener control dentro del partido.

Chivas estaría interesado en Jesús Angulo

En las últimas horas Jesús Hernández comentó que un intercambio que podría darse entre Chivas y Tigres es por Jesús Angulo. “El perfecto para el siguiente torneo para el 2026 es el Stich Angulo. Chivas está buscando un zurdo o un lateral que pueda jugar de central y la opción por la que suspira Milito es el Stich Angulo”, reportó Chuyón.

Chivas Femenil superó a Atlas en pretemporada

Chivas Femenil se perfila para su regreso al Clausura 2026 y en pretemporada ya da de qué hablar porque superó a Atlas en amistoso de preparación. Las dirigidas por Antonio Contreras comenzaron abajo en el marcador, pero Alicia Cervantes anotó el empate y Samantha López marcó el de la victoria.