La cantera de las Chivas de Guadalajara es sin duda una de las más competitivas de todo México y en ese sentido, el Club Deportivo Tapatío es el último eslabón para el desarrollo de los jóvenes rojiblancos. En algunos casos, futbolistas de otras Fuerzas Básicas llegan al Rebaño para pelear por un lugar e intentar ganarse el salto al primer equipo.

Luis Egurrola llegó hace ya un año a las filas rojiblancas, como refuerzo del Tapatío en la Liga de Expansión. En su momento supo ser un elemento destacado dentro de la cantera del Atlas, gran rival del Rebaño, pero no llegó a debutar con el primer equipo, sólo integró dos veces la banca durante la etapa de Beñat San José.

Sin lugar en Atlas, Egurrola decidió cruzar de vereda y fue aceptado en la cantera rojiblanca para integrar la plantilla del Tapatío. Pero a sus 21 años, el extremo no logra consolidarse y apenas registra un gol en 15 partidos disputados, aunque sólo en cuatro fue elegido para jugar como titular.

Esos cuatro juegos en los que inició fueron en el semestre pasado, mientras que en este, Egurrola siempre fue suplente, ingresando un puñado de minutos en cada encuentro y dándose al menos el lujo de anotar en la goleada por 3-0 sobre Atlante.

Distinta suerte para Jorge Guzmán, otro ex Atlas

Egurrola no es el único jugador formado en Atlas que hoy en día integra las filas del Tapatío. El otro caso es el de Jorge Guzmán, quien sí llegó a disputar la interesante cantidad de 36 partidos con los Zorros y que hoy en día es titular recurrente en el equipo dirigido por Arturo Ortega, donde se desempeña como carrilero izquierdo.