El Club Deportivo Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, es considerado un eslabón fundamental para el desarrollo de los canteranos rojiblancos. En los últimos años ha ganado dos títulos, pero en la actualidad los dirigidos por Arturo Ortega no atraviesan por un buen momento en el Apertura 2025.

Este sábado por la Jornada 9, el Filial rojiblanco visitó al Cancún, uno de los protagonistas del certamen, y se llevó una derrota por 1-0. De esta manera, el Tapatío de Arturo Ortega acumula cuatro partidos sin ganar en la competición, una racha que preocupa luego del buen inicio.

Tras un auspicioso inicio, con tres victorias en las primeras cinco jornadas, las cosas se complicaron para el Tapatío. Luego de la goleada sobre el Atlante, el Filial sufrió sendas derrotas ante la Jaiba Brava, dejó escapar un increíble partido ante Correcaminos y ahora cayó ante Cancún.

Aunque todavía se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, hay muchos equipos que lo pueden superar, pues todavía tienen encuentros pendientes y podrían dejarlo fuera de los puestos de Liguilla. Asimismo, pese a la competitividad demostrada en los últimos años, el juego del equipo y ciertas decisiones de Ortega nunca terminaron por convencer a la afición, por lo que este mal momento aumenta las dudas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Tapatío?

Tapatío tendrá la oportunidad de levantar cabeza el próximo viernes 3 de octubre, cuando reciba a Alebrijes por la Jornada 10 del Apertura 2025. Se trata de una oportunidad inmejorable para cortar esta mala dinámica, pues los rivales se ubican penúltimos con apenas cuatro unidades.