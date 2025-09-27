El Club Deportivo Tapatío sufrió una derrota en la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Cancún FC se llevó la victoria como local por 1 a 0. El único tanto del partido lo anotó Christopher Trejo de cabeza a los 36 minutos del primer tiempo.

El choque contra uno de los mejores equipos de la competición le resultó complicado al equipo de Arturo Ortega. Eduardo García, sin lugar en la consideración de Gabriel Milito para Chivas, tuvo una buena intervención en el inicio del encuentro, a los 7 minutos.

El Tapatío contaba con la importante vuelta de Vladimir Moragrega, el goleador del equipo. El centrodelantero saltó al campo de juego para el segundo tiempo. Sin embargo, su ingreso significó la salida de Sergio Aguayo, el otro atacante de fuste que tiene la escuadra rojiblanca.

En el complemento se efectuaron un par llegadas sobre la portería local, pero no acabaron en gol. De esta manera, al Tapatío se le fue dificultando la generación de juego y no pudo llevar peligro al área antagónica. De esta manera, Cancún se llevó los tres puntos para asegurarse el segundo puesto de la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Equipo titular del Tapatío en su visita al Cancún FC

Arturo Ortega definió a los siguientes titulares que no pudieron llevarse algún punto ante Cancún FC: