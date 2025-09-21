Después de ser campeón con el Sub-23 y con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, además colaborar con el desarrollo de varios jóvenes que llegaron al primer equipo, Pepe Meléndez lidera ahora la categoría Sub-21, último eslabón previo al profesionalismo. Entre sus filas hay un jugador que está mostrando una importante mejoría.

Se trata de Leo Torres, mexicoamericano de 21 años que llegó procedente de Austin. Zurdo y muy hábil, el físico no es uno de los fuertes del volante ofensivo, que aún así, cuenta con una buena pegada y conducción. Sin embargo, hasta el momento no había podido ganarse el lugar en las Fuerzas Básicas del Rebaño.

Con la llegada de Pepe Meléndez a la categoría Sub-21 y la promoción de otros atacantes al Tapatío, Leo Torres está sabiendo encontrar su sitio en el once titular. Y lo más curioso es que lo está haciendo un un novedoso rol, jugando como delantero más avanzado, aunque intercalando su posición con André Marioni Ham.

Leo Torres comenzó a ganarse su sitio al ingresar con gol ante Cruz Azul, en un encuentro que igual acabó en derrota para Chivas. Más tarde, tuvo una buena actuación contra América, donde lideró la presión para recuperar y entregarle la asistencia a Isaac Brizuela; ahora, anotó nada menos que el gol de la victoria ante Toluca por 1-0 tras un recentro en el área.

Así formó Chivas Sub-21