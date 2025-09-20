Por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión, Tapatío dejó escapar un partido increíble como local ante Correcaminos. El Filial rojiblanco lo ganaba por 2-0, pero en tiempo de descuento recibió dos goles y falló un penal que pudo significar la victoria.

Los dirigidos por Arturo Ortega llevan ahora tres partidos sin conocer la victoria, ya que venían de sendas derrotas ante la Jaiba Brava y Tlaxcala. Sin embargo, se ubican en el 5º lugar de la tabla de posiciones, con 11 unidades.

El Filial registra tres victorias, dos empates y tres derrotas, ubicándose a cinco unidades de Cancún, el único líder y que además será su próximo rival, este sábado 27 de septiembre. De todas formas hay que tener en cuenta que algunos equipos tienen uno o dos juegos menos.

Sergio Aguayo, el goleador del Tapatío

En lo que va de certamen, Sergio Aguayo destaca como el máximo goleador del Tapatío, con cinco tantos y una asistencia. Le sigue Vladimir Moragrega -actualmente lesionado- con tres, mientras que Santiago Sandoval, Luis Egurrola, Diego Latorre y Daniel Villaseca tienen un sólo tanto.