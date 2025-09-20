Las Chivas de Guadalajara recibirán a Necaxa el próximo martes en el partido por la Jornada 10 dentro del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Akron, donde Fernando Gago se reencontrará con la rojiblancos después de haber dejado el proyecto botado en el 2024.

El Rebaño Sagrado le hará los honores a los Rayos en el compromiso de la fecha doble, sin embargo, Gago no quiso profundizar en el tema y trató de desviar la atención asegurando que su etapa en el banquillo de la rojiblancos la disfrutó al máximo, sin entrar en detalles acerca de las razones de su partida que lo dejaron muy mal parado ante la afición y la directiva.

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara”.

Gago llega e mal momento con Necaxa. FOTO: IMAGO7

“Disfruté muchísimo el proceso del club. Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar”, fue parte de lo que explicó el entrenador de Necaxa después del partido donde derrotaron a Puebla la noche del viernes.

Chivas vs. Necaxa: A qué hora y dónde ver EN VIVO

Será el próximo martes 29 de septiembre en punto de las 19:07 cuando Guadalajara reciba a Necaxa en el Estadio Akron que seguramente albergará una estupenda asistencia. El duelo se podrá ver en vivo y en exclusiva por Amazon Prime para todo el país, mientras que en Rebaño Pasión tendemos todos los detalles