El viernes por la tarde, Guadalajara publicó la lista de convocados para visitar al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025. En la misma, aparecía el mediocampista Omar Govea, quien regresaba tras lesión. Sin embargo, horas después se confirmó su baja y se anunció la inclusión de Isaac Brizuela.

El Cone, claramente relegado en la consideración de Gabriel Milito, ocupó el lugar de Govea en el viaje a la CDMX, pero finalmente lo hizo para ser titular con el equipo Sub-21 que dirige Pepe Meléndez. De hecho, Brizuela salió como capitán en el combinado juvenil y fue nada menos que el autor del 1-0.

A los 17 minutos de la primera mitad, tras una buena presión sobre el portero local, Isaac Brizuela se encontró con el balón y la guardameta vacía. La definición del veterano de 34 años fue ejemplar: de zurda, a un toque y con precisión exacta para capitalizar el error rival que decretó el 1-0 en favor de Chivas.

La alineación de Chivas Sub-21 vs. América

El equipo dirigido por Pepe Meléndez salió con algunas novedades, como la inclusión de Diego Covarrubias, quien viene de realizar el viaje a Estados Unidos con el primer equipo para el amistoso vs. León. Además, Leo Torres fue la sorpresa en el ataque.