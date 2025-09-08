Leonardo Torres, mediocampista mexicoamericano de 21 años, llegó a Chivas en julio de 2024 tras pasar por academias estadounidenses como San Antonio FC y Austin FC. A pesar de su talento y de que ya lleva un año en la institución, actualmente se encuentra en la categoría Sub-21, donde ha ingresado como suplente en cinco de los seis partidos disputados en el Apertura 2025.

Recientemente, en la derrota 2-4 ante Cruz Azul, Leo Torres anotó el gol de descuento para el Rebaño al minuto 87, el cual sirvió nada más para decorar el resultado. De momento el entrenador Pepe Meléndez ha optado por otras opciones de mitad hacia adelante, como Carlos Corona, Gael García o Marioni Ham, relegando a Torres al banquillo.

A pesar de que ya ha dado muestras de una gran calidad técnica en su pierna zurda, Leo Torres sigue luchando por un puesto en la categoría Sub-21, en la que se encuentra al límite de edad. Hasta el momento no ha podido dar el salto al Tapatío, el paso siguiente a lo que es la cantera rojiblanca.

Torres, quien también ha sido convocado a la selección Sub-15 de Estados Unidos, está jugando con regularidad, pero siempre ingresando desde el banquillo. El físico y el juego sin pelota son aspectos en los que aún tiene margen de mejora para intentar ganarse la confianza del cuerpo técnico y escalando en las Fuerzas Básicas del Guadalajara.

Diego Rosales, titular en el Sub-21 de Chivas

Distinto es el panorama para el defensor central Diego Rosales, otro mexicoamericano que llegó procedente Los Ángeles FC, pero que en su caso está jugando como titular en Chivas Sub-21. De hecho, completó todos los minutos posibles en este Apertura 2025, a pesar de que tiene sólo 19 años. Fuera del campo es muy cercano al mencionado Leo Torres.