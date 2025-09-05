Las Fuerzas Básicas son una parte fundamental en la estructura deportiva de las Chivas de Guadalajara. En el último tiempo varios juveniles han tenido la oportunidad de dar el salto a la plantilla del primer equipo, pero no todos logran consolidarse luego del debut. Uno de estos casos es el de Saúl Zamora.

El mediocampista mixto zurdo, de 22 años, supo ser una de las grandes figuras en la última consagración del Tapatío en la Liga de Expansión MX: primero bajo la dirección técnica de Arturo Ortega y luego en la Liguilla con Pepe Meléndez. Con sentido de ubicación, físico y mucha llegada al área, Zamora fue uno de los mejores jugadores de aquel torneo.

Saúl Zamora sigue siendo titular y capitán con el Tapatío en la Liga de Expansión MX (Imago7)

Su nombre fue uno de los tantos que integró la pretemporada con el primer equipo con la llegada de Óscar García Junyent al banquillo, con el que debutó meses más tarde de manera oficial, en Concachampions frente al Cibao. Luego volvió a jugar algunos minutos ante Pumas por Liga MX, ya con Pepe Meléndez como interino; y también ingresó en la eliminación ante América, con Gerardo Espinoza y ya con la serie sentenciada.

Sin embargo, aunque era considerado una de las grandes joyas de la cantera, Zamora no volvió a tener oportunidades con Chivas y regresó a la plantilla del Filial. Con 22 años, puede que ya esté preparado para formar parte el primer equipo, pero mientras tanto continúa jugando como titular y capitán en la Liga de Expansión MX.

¿Cuándo juega el Tapatío por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Este fin de semana, el Filial rojiblanco continuará con su actividad en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Los dirigidos por Arturo Ortega visitarán a la Jaiba Brava por la Jornada 6. De momento Tapatío se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Cancún y Tepatitlán, con tres victorias, un empate y una derrota.