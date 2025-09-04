Las Chivas de Guadalajara a lo largo de su historia nunca han contado con futbolistas extranjeros en sus filas en un partido oficial. Sin embargo, una experiencia diferente se dio en el 2010 cuando dos japoneses aparecieron en las instalaciones de Verde Valle para trabajar una semana completa con un equipo de Tercera División: Christopher Kinjo y Reiji Sato.

Hace 15 años como parte de un convenio internacional entre el Rebaño Sagrado y la Asociación Japonesa de Futbol (JFA), el mediocampista Christopher Kinjo y el atacante Reiji Sato, de 17 años, se unieron al equipo de divisiones inferiores que era dirigido por Luis Felipe Peña.

La intención de la dinámica era que entrenaran una semana completa con el conjunto de Tercera División y conocieran Verde Valle, lo cual terminó por deslumbrar a ambos jóvenes futbolistas, quienes por obvias razones al ser extranjeros, no disputaron ningún partido amistoso y mucho menos oficial.



Reiji Sato y Christopher Kinjo, los dos japoneses en Chivas. FOTO CHIVAS

“Me llamo Cris soy japonés-americano. Me siento muy a gusto trabajando aquí en Chivas porque los jugadores son muy dinámicos, técnicos y hay mucho que aprender en este club. Todo lo que he aprendido aquí en Chivas en la cancha, desde los entrenamientos, como trabaja el equipo más importante de México, no será un conocimiento sólo para mi, sino para todos mis compañeros de la Academia en Japón”, fue algo de lo que comentó Kinjo en su momento al portal oficial de Guadalajara.

Por su parte, Reiji Sato manifestó su felicidad de cruzar el mundo para conocer a las Chivas y confesó que la experiencia le ayudó para retomar el hambre por triunfar en el futbol: “Antes de estar en Guadalajara, yo era un jugador que había perdido el hambre por destacar en el futbol. En Chivas los jóvenes tienen mucha determinación y hambre por ganar y debutar en Primera División. Ahora regresaré a Japón con el hambre que aquí recupere”.

¿Qué pasó con Reiji Sato y Christopher Kinjo fuera de Chivas?

Sato tuvo la oportunidad de quedarse en México y jugar con Monarcas Morelia en el 2012, después de un año subió al primer equipo pero no tuvo el éxito que se esperaba. Pasó a los Estudiantes Tecos de la Segunda División donde jugó 17 partidos y anotó tres goles. Pero su carrera no dio ese salto de calidad que esperaba y actualmente está retirado.

En tanto que Kinjo volvió a su país y tuvo una carrera poco brillante, su último club fue el Iwaki FC de Japón y en el 2016 dejó el balompié, es decir, seis años después de su efímero paso por Guadalajara.