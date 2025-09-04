Las Chivas de Guadalajara se preparan para encarar el partido más esperado del Torneo Apertura 2025 cuando visiten la Ciudad de México para medirse al América en una edición más del Clásico Nacional, en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ya pusieron a la venta los boletos.

El compromiso se disputará el siguiente 13 de septiembre en la capital del país, donde el Rebaño Sagrado tratará de mostrar su mejor versión para medirse a las Águilas, uno de los rivales que es de los firmes aspirantes al campeonato, además, tal parece que poco a poco va aumentando su nivel.

Para este Clásico Nacional que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, se dieron a conocer los precios de los boletos que van desde los 550 pesos en la zona Preferente Sur, pasando por los 650 en la Cabecera Norte, 750 en la Preferente Lateral, en Plateas van de los 850 a los 1,000 pesos y en la zona más exclusiva, Especial Club cuestan 1,700 pesos.

Foto tomada de la cuenta de X del Club América.

A partir de este jueves 4 de septiembre saldrán a la venta los accesos para los abonados del América y la venta para el público en general será el sábado 6 de septiembre por el sistema Ticketmaster. Cabe recordar que a estos costos se le debe incluir un precio extra por la compra en línea de alrededor de 130 pesos.

Chivas vs. León: Dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Por lo pronto, Guadalajara jugará un duelo amistoso contra León el próximo fin de semana en Chicago, Estados Unidos. El partido se celebrará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime y Chivas TV.

La intención del entrenador Gabriel Milito es apuntalar su plantilla de cara al Clásico Nacional donde no habrá tregua para un equipo que busca revertir el mal momento.