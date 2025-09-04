El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, no ha logrado sumar los resultados que se esperaban al inicio de su gestión para este Torneo Apertura 2025. No obstante, cuenta con un crédito que por el momento es válido para considerarlo firme en el banquillo, al menos para los siguientes tres partidos.

Pese a que el Rebaño Sagrado cuenta con una victoria en seis encuentros, con un empate y cuatro derrotas, hay algunos aspectos que para Amaury Vergara y la directiva son fundamentales; se trata de la personalidad y honestidad de Milito, quien a diferencia de sus antecesores, tiene deslumbrados a todos al interior de la institución.

“Desde la presidencia que encabeza Amaury Vergara pasando por sus asesores y el director deportivo, se tiene la convicción de que el proyecto de Gabriel Milito tiene un fondo, pero ante todo los argumentos para darle la continuidad”.

Milito apenas ha ganado un partido con Chivas. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

“Uno de los puntos que pueden pesar en la postura de la dirigencia tapatía, es el comportamiento, compromiso, pero ante todo la honestidad mostrada en todo momento por el propio Milito, quien se ha comportado a la altura pese a las adversidades que ha sorteado en el actual certamen de la Liga MX”, fue parte de lo que explicó el periodista Francisco Arredondo en su columna en Mediotiempo.

Milito y sus tres partidos decisivos

Chivas jugará un encuentro amistoso el domingo frente a León en Chicago. La siguiente semana se medirá al América en el Clásico Nacional, después sostendrá dos duelos vitales en casa, primero el pendiente contra Tigres de la UANL y después frente a Toluca en el Estadio Akron.

Se espera que de estos tres juegos al menos puedan salir victoriosos en dos, para no alejarse tanto de la zona de clasificación, pues actualmente se ubican en el puesto 16 con cuatro puntos.