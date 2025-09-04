Las Chivas de Guadalajara poco y nada han mejorado desde la llegada de Javier Hernández en el 2024. Su falta de goles combinada con las polémicas extracancha que han desatado en semanas anteriores, tienen al atacante en el ojo del huracán, pero el referente del América, Daniel Brailovsky, responsabilizó al equipo rojiblanco.

El exjugador y entrenador de las Águilas, Ruso Brailovsky, argumentó que en el Rebaño Sagrado sabían que Chicharito Hernández llegó lesionado y que incluso lo habrían apurado para que volviera a las canchas, por lo cual afirmó, parece que solo es un pretexto ante el mal funcionamiento de los tapatíos.

“No sé si le está haciendo daño a las Chivas (las polémicas). Respeto la persona y la trayectoria y a la persona, lo conozco bien a Chicharito, me parece alguien preparado y educado. No creo que esto esté influenciando, y sería buscar un pretexto de por qué no funciona el equipo”.

Chicharito solo suma tres goles con Chivas. FOTO: IMAGO7

“Dejemos en claro una cosa, lo trajeron lesionado, sabían que estaba lesionado y lo apuraron para volver a jugar al futbol, y la recuperación después de cierta edad ya no es la misma, lo sabemos los que jugamos”, fue parte de lo que explicó el Ruso Brailosvky en entrevista con Línea de 4 de TUDN.

Chicharito apenas debutó en el Apertura 2025

Javier Hernández tuvo sus primeros minutos del segundo semestre del año el sábado anterior en la derrota contra Cruz Azul. Apenas tocó el balón y no tuvo una sola jugada clara frente al arco de los celestes.

Pero al menos es una buena señal que haya visto actividad, tras una serie de largas lesiones que lo tenían fuera de las canchas desde junio en un juego amistoso y desde abril en un partido oficial.