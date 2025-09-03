Para muchos, la verdadera versión de Luis Romo se quedó en Cruz Azul, ya que su rendimiento no ha sido el mismo desde que llegó a las Chivas de Guadalajara y tal parece que hay un culpable de la situación. No se trata de Gabriel Milito, sino del exentrenador de La Máquina, Martín Anselmi.

Y es que desde el estado físico de Romo, hasta la dinámica que se le veía en la cancha con los cementeros, está claro que el mediocampista se ha quedado corto en las expectativas, sin dejar de lado que el Rebaño Sagrado tampoco ha deslumbrado a nadie en lo que va del 2025.

En este sentido, fue el conductor de ESPN y cercano a Cruz Azul, Miguel Ángel Briseño, quien publicó en su cuenta de X quién es el verdadero culpable de lo que sucede con Romo y se trata de Martín Anselmi, pues en su momento salió a la luz que Romo no quería ir a Chivas.

Romo no ha logrado convencer en Chivas. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

“Qué pena, de competir por títulos a ser parte de un proyecto sin rumbo. En Chivas se fue a la deriva, cuando era el mejor mexicano de la Liga MX. Lo peor es que él no quería irse. Anselmi se deshizo de él, injustamente. Toda de Anselmi, una pena”, fue lo que publicó el comunicador, tras el reciente triunfo de La Máquina ante los rojiblancos.

Peligra Luis Romo para ir al Mundial con México

Esta baja de juego también le ha costado que no fuera considerado para la pasada Copa Oro y tampoco tiene un lugar seguro de cara al Mundial del 2026. Ya que de acuerdo a reportes de Gibran Araige, de TUDN, Javier Aguirre ha visto a Luis Romo pasado de peso.

“No lo ven bien físicamente, lo ven un poquito pasado de taquitos y que desde los juegos ante Canadá y Panamá lo sentían un poquito pasado”, explicó el periodista en días pasados.