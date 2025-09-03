Ricardo Peláez, exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, manifestó su punto de vista sobre el trabajo que ha hecho Gabriel Milito y a pesar de que sus números no son los mejores, le pidió a la directiva que comanda Amaury Vergara que aguante la presión y mantenga el proyecto del argentino.

Peláez Linares estuvo al frente del Rebaño Sagrado del 2019 al 2022 y su mayor logró fueron una semifinales en el 2020 que perdieron con León, equipo que a la postre sería campeón. Por ello conoce de sobra la exigencia que se vive en el conjunto rojiblanco y ve algunos detalles de Milito que le gustan para seguir en el banquillo con todo y que ha ganado un partido de seis disputados.

“Veo que el equipo tiene tiempo para reaccionar. Es cierto que viene América, después Toluca. Tigres es el pendiente. Entonces con un triunfo en el partido pendiente se pondrá en posición en zona de PlayIn y de ahí para arriba. Me gusta escuchar que hay proyecto, que lo preferente es la continuidad y es la decisión que yo tomaría en este momento”.

“La presión es terrible. A mí me pasó como jugador (de Chivas), un domingo que yo tenía pensando después del partido ir a comer y resulta que perdimos 4-0 con Toluca y nos quedamos en la casa y pasaba la gente mentando madres. La gente de Chivas es muy exigente y me pasó con Huerta (César) y Zendejas (Alejandro) me pidieron su salida por los abucheos. Es un manejo que se debe hacer ahora desde presidencia, aguantar cualquier tipo de presión”, fue parte de lo que explicó Peláez Linares en Futbol Picante de ESPN.

Chivas jugará un amistoso contra León

Por la Fecha FIFA que se llevará a cabo este fin de semana y parte de la siguiente, Guadalajara se mantendrá en activo disputando un partido de preparación el siguiente doming en Chicago frente a León. El encuentro será a las 14:00 horas, tiempo del cetro de México y se podrá observar por la señal de Chivas TV y Amazon Prime.