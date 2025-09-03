El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, no solo vive inmerso en las severas críticas por el funcionamiento intermitente que ha mostrado en el Torneo Apertura 2025 y que únicamente les ha arrojado un triunfo en seis partidos jugados, también el aspecto defensivo ha sido decepcionante.

Milito fue un defensa de gran calidad en su época como jugador defendiendo los colores del Barcelona, pero en su faceta como técnico del Rebaño Sagrado no ha podido mejorar el trabajo de sus zagueros, quienes conceden facilidades en todo momento, por ello han recibido gol en cada uno de los encuentros que han jugado, tanto de Liga MX como de Leagues Cup.

Ni el equipo más inoperante con los más recientes seis estrategas, ha recibido tantas anotaciones. Con Gerardo Espinoza, en la segunda mitad de la campaña anterior, hubo dos partidos donde no recibieron gol, aunque la producción ofensiva era un desastre con cuatro tantos a favor y nueve en contra en sus primeros seis partidos.

Milito ha marcado 12 tantos a cambio de nueve. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

Con Oscar García acumularon un partido sin encajar goles, marcaron ocho a favor y recibieron siete. En tanto que con Arturo Ortega sumaron cuatro compromisos sin recibir gol, con siete tantos a favor y cuatro en contra, aún así no les sirvió para entrar a la Liguilla.

Al mando de Fernando Gago tuvieron la mejor diferencia de goles, en un partido no recibieron gol, marcaron 10 tantos a cambios de seis en contra. Y en la era de Veljko Paunovic sumaron dos duelos sin admitir anotaciones, marcaron seis goles y recibieron cinco.

Los números de Gabriel Milito en Chivas

En sus primeros seis juegos de Liga MX con Chivas, el timonel argentino no ha podido evitar goles en ningún partido, ha marcado 12 anotaciones, pero ha recibido nueve. En dos de estos seis encuentros le han metido más de tres goles a los rojiblancos que fue contra San Luis y Xolos de Tijuana. Con esto no puede quedar de lado la preocupación por enfrentar al América, que es uno de los clubes con mayor potencial ofensivo del futbol mexicano.