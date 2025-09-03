Para la afición de las Chivas de Guadalajara, recordar a Héctor Reynoso es tener en mente a uno de los últimos capitanes que portaron con orgullo el gafete, por lo cual la rivalidad con el América nadie nunca necesitó explicársela y ahora recuerda, con honestidad, lo mal que le caían los futbolistas del acérrimo adversario.

Reynoso nunca ha ocultado su amor por el Rebaño Sagrado y aún ahora disputando partidos de exhibición con el equipo de leyendas, admite que no tuvo muchos amigos en el vestidor de las Águilas, incluso reveló que jugadores como Miguel Layún nunca fueron de su agrado.

“Ya pasó mucho tiempo, los 90 minutos todos eran rivales, me caían gordos, no tuve muchas amistades del América, pero alguna vez, por alguna declaración, Layún fue con quien tuve algo más directo”.

“Incluso en el Clásico que íbamos perdiendo en el entonces Omnilife, le di una patada y me expulsaron, no es ejemplar pero sí fue con Layún que me llegué a enganchar de más”, fue parte de lo que explicó el exjugador de Chivas en entrevista con David Faitelson en TUDN.

El mejor gol de Reynoso al América

Fue en el 2005 cuando se dio uno de los Clásicos más espectaculares de los últimos 20 años. América iba ganando 2-0 en el primer tiempo y antes de ir al descanso, Reynoso tomó el balón adelante de la media cancha y con un auténtico zapatazo venció a Guillermo Ochoa para darle vida a Guadalajara. El encuentro terminó 3-3 con una anotación que el exdefensor sigue sin poder olvidar.

“Un día inolvidable para mí, íbamos perdiendo 2-0, antes de irnos nos dio vida este gol, América estaba jugando mejor, me marcó el gol con mi carrera, me marcó con la afición de Chivas”, comentó Héctor Reynoso.